Slik fikk Hege (30) midjen tilbake

Etter allerede 1 uke merket jeg stor forskjell på kroppen, forteller tobarnsmoren fra Stavanger. Hege Utboja Aasland (30) fikk beskjed fra kirurgen at full mage-og bukplastikk var eneste løsning da hun ville bli kvitt fødselsmagen.

– Etter to graviditeter var magen min blitt temmelig ødelagt, noe jeg har slitt veldig mye med. For et par år siden var jeg til konsultasjon hos plastisk kirurg, hvor jeg fikk beskjed om at det måtte full mage- og bukplastikk til for å fikse magen min. «Skadene» var såpass store at magemusklene ikke var der de skulle. Jeg måtte gjennomføre en sammensnøring av magemuskler osv.

Hege forteller videre at hun har sett mange eksempler på mer eller mindre mislykkede operasjoner, samtidig som et slikt inngrep gjerne er forbundet med en viss risiko, i tillegg til at det er veldig kostbart. I stedet for operasjon, valgte heller Hege Webtrening.

En fantastisk forvandling, på bare seks uker!

Etter tips fra søsteren, meldte Hege seg inn i Webtrening og startet øyeblikkelig et seksukers treningsprogram som har gitt gode resultater.

– Allerede etter 1 uke med trening merket jeg forskjell på kroppen, noe som hjalp motivasjonen min. Nå har jeg akkurat fullført seksukers opplegget, og endringene er utrolige. Magemusklene mine er der de skal være, og i de 2-3 siste ukene av programmet begynte treningen også å vises på vekten; nå er magen er merkbart mindre, rumpen har fått seg et løft og lårene er blitt fastere – det føles herlig!

Webtrening er et online treningssenter som leverer treningsfilmer rett til din TV, PC eller Ipad. Treningsfilmene er presentert som ulike sal-timer, slik vi tradisjonelt kjenner de fra treningssentere, hvor kvalifiserte instruktører leder deg gjennom øktene. Du kan velge mellom hundrevis av videoer, med uliker type trening, vanskelighetsgrader og programmer. En stor fordel ved Webtrening, er at du kan trene når du vil, hvor du vil! Nettopp dette har gjort det mulig for Hege å endre hverdagen:

– At jeg kan trene hjemme har uten tvil vært et pluss i hverdagen, det har gjort at jeg har klart å trene 6 dager i uken. Det er mye lettere å komme i gang med treningen!

Ble kvitt vondt rygg, skuldre og leddgikt

På samme tid, har Webtrening bidratt til at Hege har blitt kvitt problemer som vondt rygg, skuldre og leddgikt, noe hun har slitt med i mange år og som har gjort at hun ikke har kunnet trene.

– Helt siden jeg var 16 år og fikk påvist isjias prolaps, har jeg hatt store problemer med både rygg, skuldre og leddgikt. Dette har ført til store smerter både underveis og etter trening, og gjort det vanskelig for meg å holde motet oppe når det gjelder gode treningsrutiner.

Dette endret seg imidlertid etter at Hege begynte å trene på Webtrening:

– Etter første uken med trening på Webtrening gledet jeg meg bare til å komme i gang med uke 2 av programmet, for en det var en herlig følelse å kjenne at dette var en treningsform som jeg mestret uten problemer eller smerter i kropp og ledd.

Kombinerer Webtrening med sunne matvaner

Ved siden av en strammere kropp og gode helseeffekter, er trening også ofte med på å påvirke kostholdet i en positiv retning. Hvem vil vel slenge i seg en usunn kebab etter en god økt?

For Hege har kosthold hatt en viktig rolle i hverdagen, hvor matvanene gjerne består; havregryn (med vann), blåbær og sukrin (sukkererstatning), daglig smoothie som tilføres proteinpulver med vaniljesmak, Questbar som mellommåltid, mye fisk, kylling, ren mat og grønnskaer (som metter), salater, gresk youghurt og cottage cheese, småsnacks som avokado og nøtter. En viktig ting for Hege er imidlertid å unngå brød, kumelk, samt ha fokus på renere kjøtt (f. eks fisk av bedre kvalitet) og midre karbohydrater.

Webtrening passer perfekt for deg som enten ønsker å ta fatt på treningen, vedlikeholde den og/eller lære nye ting om trening og ulike treningsformer. På Webtrening finner du ulike treningstimer for alle, uavhengig om du er nybegynner eller godt trent. Som registrert medlem kan du velge mellom hele 300 filmer, samtidig som du får fri tilgang til tilleggstjenester som treningsdagbok, kaloriteller, diskusjonsforum og treningsprogrammer.

